马六甲州选举今天提名 112候选人历来竞争最激烈

（早报讯）马六甲州选举今天提名。国盟、国阵与希盟等三大阵营在所有28个州选区全面开打。这次共有112名候选人，是马六甲历来候选人最多与竞争最激烈的一次州选举。各党都将这次选举当成大选前哨战而全力以赴，也直接拉抬了这次选情。

国阵、国盟及希盟各竞选28个州选区。其他候选人包括马来极右派政党土著权威党五人、印度族回教徒国民联盟一人和22名独立人士。选举委员会主席阿都干尼在提名结束后透露，这次共有三个选区出现六角战、五区出现五角战、九区出现四角战，还有11区出现三角战。

他说，投票日当天将有严格的防疫标准作业程序来管控现场的安全与卫生，因此选民可放心前往投票。这次选举共有12天竞选期，投票日是11月20日。合格选民有49万5196人。

这次是马国在冠病疫情期间举行的第二场州选举。当局吸取去年9月沙巴州选举引发严重冠病疫情的前车之鉴，这次制定了严格的标准作业程序。马六甲这次选举过程及之后是否加剧疫情，将直接影响接下来将举行的砂拉越州选举及明年中以后的全国大选。

国家安全委员会今天宣布更多相关标准作业程序，包括马六甲在11月4至27日期间，所有政府部门或私人领域都严禁举办官方活动。国安会说，竞选期间一律禁止实体宣传活动，包括演讲、沿户拜访或走访选区。

国安会发布声明说，当局也禁止可能导致人潮聚集而难以保持社交距离的活动。所有出席马六甲州内举行的政党会议和记者会者，都必须完成冠病疫苗接种，也必须戴口罩和保持社交距离，人数不能超过场地容客量的五成。