拜登支持率跌破4成 民主党2022年中期选举选情堪忧

（早报讯）距离美国2022年中期选举还有一年，共和党目前具有明显领先优势。最新民调显示，民主党籍总统拜登的支持率下滑至38%新低。

11月3日至5日进行的“今日美国报/索夫克大学联合民调”（USA TODAY/Suffolk University Poll）显示，一年前让拜登在对决前总统特朗普时胜出的中间独立选民，对拜登的支持度大幅下降。

不过有分析指，在美国众议院5日通过约1.2万亿美元（1.59万亿新元）的基建支出案之后，拜登和民主党的声势应该会有所反弹。5日公布的就业数据也传出佳音，显示美国10月新增53万1000名就业人口，失业率下降至4.6%，表现好于预期。

2022年11月8日举行的中期选举将决定国会将由哪个政党掌控，也决定拜登剩下的两年任期要如何执政。现阶段，美国民众对拜登的表现不甚满意。

民调结果显示，受访者中有近半数（46%）认为拜登的表现不如预期，甚至当初投给拜登的选民也有16%认为他表现不佳。

另外，有近三分之二（64%）受访者不希望拜登2024年竞选连任，当中有28%是民主党选民。反对特朗普2024年再战白宫的比例则为58%，当中24%为共和党支持者。

副总统哈里斯的支持率比拜登更低，仅28%。民调显示，51%受访者不满意她的表现。

如果中期选举今天举行，受访者支持共和党与民主党的比例为46%比38%，让共和党夺下参众两院多数的希望升高。

在美国总统的第一任期，通常他的政党在中期选举都会失利，而共和党在众院仅需要多出五席、在参院更仅需要一席就可以取得多数优势。这样的选举结果将让拜登更难通过立法，让斗志高昂的共和党更能监督他执政。不过，即使目前国会由民主党占多数，拜登要通过法案也是困难重重。