纳西尔指一马丑闻是其已故父亲的政策遭滥用所致

（早报讯）马来西亚第二大银行联昌集团（CIMB）前主席纳西尔希望卷入一个马来西亚发展有限公司（IMDB）丑闻的前首相纳吉能够证明自己的清白。纳西尔是纳吉的弟弟。

纳西尔周一（8日）接受《海峡时报》专访时表示，一马公司丑闻是其已故父亲、马国第二任首相阿都拉萨的政策被滥用所导致。

纳西尔在当天出版的自传中认同一些批评者的观点，即为马来土著而设的合同、执照和高级职位配额制度现已充斥腐败。

纳西尔说，由于权力过度集中在一些人的手上，掌握关键职位者甚至可以把资金转移给他们的政商界盟友。

纳西尔在他的自传中说，检察官指出，从国营的一马公司卷走的款项高达45亿美元（约61亿新元），“这是迄今为止，表明我们的政治体系、政府和商业运作出现巨大漏洞的最确凿证据，而该体系源自于我的父亲。”

谈到纳吉，目前担任马来西亚发展银行（Bank Pembangunan）主席的纳西尔说：“身为他的弟弟，我祈祷纳吉可以还自己一个清白。”

去年7月28日，马国高庭法官纳兹兰裁决纳吉在一马公司子公司SRC案七项罪名全部成立，即一项滥权罪、三项刑事失信罪和三项洗钱罪，被判监禁72年及罚款2亿1000万令吉。但=纳吉提出上诉，上诉庭今年5月完成审讯并将择日宣布判决。除了SRC案之外，纳吉还面临40多项洗钱、滥权和其他主要与1MDB相关罪行的指控。

纳西尔接受《海峡时报》访问时，拒绝表明他是否认为纳吉是无辜的，或即使纳吉最终获无罪释放，案发时身兼财政部长和一马公司顾问委员会主席的他应否为一马案件承担责任。

纳西尔说：“有许多公司的总裁承担了责任，有些则没有。在一个企业环境，得由董事会决定。就让马来西亚人决定。法庭程序已经启动，我认为他正被彻底清查，一切将会水落石出。”

然而，纳西尔在自传中写道，马国体系未能就2015年来自国家基金的7亿美元存入纳吉个人账户的指控进行“彻底和公正的调查”，以向纳吉追究责任。