新西兰出现反疫苗示威 议会大厦加强安全措施

（早报讯）数千名新西兰人周二（9日）聚集在首都惠灵顿，抗议政府采取强制接种冠病疫苗和封锁的政策，新西兰议会大厦加强了安全措施。

示威者穿过惠灵顿市中心，游行到议会大厦外面，许多示威者都没有戴口罩。

议会大厦只有两个门口开放，其他入口处都关闭，戒备异常森严。

虽然示威气氛整体平和，但可见到许多人举着“自由”“新西兰人不是试验室老鼠”等标语牌，还有人高喊口号，要求政府取消强制接种疫苗和限制措施。

一名示威者说：“我拒绝被胁迫，拒绝被强迫接种。”

“我要求（政府）把我们带回到2018年。就这么简单。我要找回我的自由。”

新西兰今年因高度传染性的德尔塔变种毒株而一直无法遏制疫情，新西兰总理阿德恩被迫放弃了封锁和清零政策，转而采取与冠病共存政策。

阿德恩上个月表示，教师和任职于医院和残疾部门的员工必须接种全剂冠病疫苗，并强调唯有在90%可接种人口都完成接种后，新西兰才会取消所有的限制措施。

这一门槛高于许多其他国家，并招致了要求更多自由的民众的批评，而强制接种规定也对那些不愿接种疫苗但想回返工作岗位的人构成了一个障碍。

新西兰是全球冠病确诊病例最少的国家之一，迄今累计确诊病例少于8000起，累计死亡病例32起。新西兰周二通报了125起新确诊病例，而全国完整两剂疫苗接种的人口将近80%。