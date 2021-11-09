文在寅：政府正致力解决车用尿素荒 民众无需过虑

（早报讯）韩国总统文在寅周二（9日）表示，政府正在采取多管齐下措施，以设法解决车用尿素供应吃紧问题，并呼吁人民不要为此过度焦虑。

韩联社报道，韩国对中国车用尿素（柴油机尾气处理液）的依存度极高，占整体进口量的三分之二。而中国近期停止从澳大利亚进口煤炭后加强了对化肥类出口商品的监管，导致韩国自中国的车用尿素进口基本上停摆。

车用尿素的断供将给韩国国内的柴油货车、公车等运行带来较大影响。

文在寅周二在青瓦台的国务会议上说，当务之急是紧急调用公共部门的富余量以稳定供应。政府同时也在动员一切外交力量争取海外货源。

文在寅表示，国际分工体系正在发生动摇，物流瓶颈现象和低碳经济转型也在不断推动产业环境的变化，供应链不稳等问题将成为常态风险，因此有必要针对全球供应链变化引发的原材料供需问题开展广泛检查。

文在寅还就此指示有关部门彻底调查对特定国家进口依存度过高的产品，建立起严密的管理体系。

文在寅强调，物价稳定关乎国计民生，各部门应全力保障维稳，就全球能源价格上涨和供给瓶颈现象等影响物价稳定的因素做好应对准备。他说，全球物价仍在持续上涨，中美两国的年物价上涨率分别达到10%和5%，韩国正在全力将物价上涨率控制在2.5%以下。