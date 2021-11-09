共和党人致函拜登 与亚太伙伴开展数码贸易谈判

（早报讯）美国参议院金融委员会的所有共和党成员周一（8日）致函总统拜登，要求政府开始与美国在亚太地区的伙伴进行数码贸易谈判。他们认为，美国扩大在印太地区的数码贸易将给美国带来战略和经济上效益，并可抗衡中国的影响力。

美国之音报道，在美国内布拉斯加州参议员萨斯（Ben Sasse）的牵头下，参议院金融委员会的14名共和党籍成员在写给拜登的联署信中说，中国正在亚太地区抢占贸易政策的主动权，不仅核准了有15个国家签署、占全球经济30%的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），还申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。而美国却还在作壁上观，这有损美国的利益。

这14名共和党参议员说：“为了重新确立在贸易政策上的领导地位，美国必须，作为一个开端，与我们在印度太平洋地区的伙伴就数码贸易进行谈判，并制定高标准的规则。”

他们表示，数码贸易是一个对美国至关重要的领域，而且美国及其亚洲盟友是这方面的创新者和领导者，美国必须在一个对其经济福祉和技术领先地位至关重要的领域寻求增长。

他们说，虽然数码贸易协定不能取代一个全面的自由贸易协定，但它是积极的第一步。

根据美国商务部的统计，数码经济对美国经济的贡献每年超过2万亿美元（约2.7万亿新元），对5%的就业提供支持。

这些议员说：“最重要的是，数码规则必须反映美国的价值观，并直接对抗中国不守规矩的贸易行为。”他们说：“这些规则必须确保数据的自由流动，禁止关税和税收等歧视性措施，支持消费者保护，促进网络安全，保护人权，反对新闻审查，并阻止政府强制转让专有源代码和算法。”

他们认为，美国的谈判人员应以美墨加贸易协议中的数码贸易规则为基础，建立印太地区所需要的高标准数码贸易规则。

这些参议员说，“在没有美国领导的情况下，新加坡和新西兰等美国伙伴正在加入与中国共产党的数码贸易协定。这为中国提供了一个在区域经济收益上超越美国的机会，并进一步巩固其威权互联网治理模式。”

共和党参议员提到的这个数码贸易协定实际上是由新加坡、新西兰和智利三个国家在2020年6月签署，并于今年1月正式签署生效的《数码经济伙伴关系协议》（DEPA）。中国商务部11月1日发表声明说，中国已正式提交了加入该协定的申请。

美国媒体今年7月报道，拜登政府正在酝酿一项涵盖印太地区经济体的数码贸易协议，以抗衡中国在这一地区的影响力。