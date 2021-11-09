韩政府查获3000吨尿素 即将投放市场

（早报讯）韩国政府周一（8日）发现一家尿素进口商拥有3000吨进口尿素，其中的一部分将立即用于生产车用尿素溶液并于本周内投放市场。

韩国企划财政部第一次官（副部长）李亿远9日在中央政府首尔办公大楼主持召开涉尿素整治跨部门会议。环境部、产业通商资源部、公正交易委员会，国税厅、关税厅（海关）等有关部门组建的31个执法小组前一天成立后立即对全国73家单位开展了投机倒把检查整治行动。

在此过程中，执法小组共发现民间进口商拥有且未马上投入生产的3000吨尿素，其中工业尿素1000吨，其余2000吨是车用尿素原料。车用尿素原料中的700吨将于10日运往国内一家大厂投入生产车用尿素溶液，成品本周即可投放市场，预计可供全国车辆使用三天以上。其余尿素也将迅速投入生产，全部制成车用尿素溶液后可供全国车辆使用九天左右。此外，政府还查处了一家车用尿素经销商囤积居奇的行为。

政府还启动多种外交渠道对华协商，争取获取尿素。下调配额关税税率的程序也在加紧进行当中。有权面向车用尿素生产商、经销商下达生产、供应、出厂命令并规定销售方式的“紧急供给调整措施”也将于本周制定并实行。

有关部门还正在协商部队储备车用尿素的投放办法。当天的会议还检视了全国消防部门的车用尿素保有量，6700多辆消防车中有4400辆使用车用尿素，库存可供使用三到四个月。