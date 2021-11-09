马国单日冠病确诊回升至5000以上 死例新增58

（早报讯）马来西亚冠病确诊病例连续4天新增4000多起后，今天（11月9日）回升至5000以上水平，达5403起。

卫生总监诺希山在社交媒体发文指出，截至中午12时，全国累计251万6255起确诊病例。

卫生部的数据显示，截至11月8日，通报58起冠病死亡病例，比起前天有所增加；当中有8起为送院前死亡病例（BID）。全国累计2万9349起死亡病例，包括5932起送院前死亡病例。

根据卫生部数据库Github显示，雪兰莪是通报最多死亡病例的州属，共有13起，紧接着是砂拉越，新增12起、霹雳7起、吉兰丹和柔佛各6起、吉打和登嘉楼各4起、马六甲和吉隆坡各2起；彭亨和沙巴各1起。

森美兰、玻璃市、槟城、纳闽和布城皆没有通报死亡病例。

此外，随着疫苗覆盖率的增加，卫生设施的使用率，包括普通病房、加护病房和低风险冠病隔离及治疗中心（PKRC）的使用率正在逐渐减少。

诺希山说，大多数州属已经分阶段减少分配用于治疗确诊病例的病床数量，以关注冠病以外的病例治疗。

他说，截至11月7日，75.2%的总人口已经接种完整疫苗，其中94.8%的18岁以上的成年人口已接种完整疫苗，而青少年则有74.9%。