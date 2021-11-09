英国将认可中国国药、科兴等冠病疫苗

（早报讯）英国政府周一（11月8日）宣布，将认可世界卫生组织（WHO）紧急使用清单上的冠病疫苗，包括中国北京科兴公司和国药集团研发的疫苗。

据报道，印度制造的科瓦克辛（Covaxin）冠病疫苗也将获得认可，利用相同配方制作的三款疫苗亦同获认可。

根据英国政府网站最新“旅行更新”声明，从当地时间11月22日凌晨4时起（新加坡时间当天中午12时），英国的“入境批准疫苗清单”将包括辉瑞疫苗、莫德纳疫苗、强生疫苗、阿斯利康疫苗、科兴疫苗、国药疫苗和科瓦克辛疫苗。

此外，英国政府也简化了所有18岁以下旅客的入境程序。这些人只需证明自己或其父母在入境前完成疫苗接种，便无需在出发前进行核酸检测以及到达后自我隔离。

按照英国目前规定，完成接种两剂获认可疫苗人士可免隔离入境英国，而且接受混合接种。入境人士只需出示超过两周的完成接种证明，加上出发前及抵达后检测呈阴性反应，即可免除强制隔离。

路透社11月8日报道，目前，英国6700万人中大约有4580万人完成了疫苗接种。当地时间7日，英国首相约翰逊透露，目前英国已有1000万人完成了疫苗追加剂的接种。英国卫生部长贾维德呼吁当地民众尽快接种疫苗。

今年5月，世卫组织认可了国药集团研发的北京生物疫苗，并在6月将科兴疫苗列入“紧急使用清单”。目前，美国、澳大利亚和英国已宣布认可中国研制的冠病疫苗。