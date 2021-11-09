马国旅游部长：国际旅客逗留新加坡14天可入境马国

（早报讯）马来西亚旅游、艺术及文化部长南茜苏克利表示，在马新于11月29日实行的“疫苗接种者旅游走廊”（VTL）下，国际旅客只要在新加坡逗留14天，就可以入境马国。

马国紧接着将会与泰国、印度尼西亚、文莱和柬埔寨进行类似的安排，首相依斯迈沙比里周二也飞往印尼进行访问，VTL将会是讨论课题之一。

星洲网报道，南茜表示，当局将会顺应VTL的落实，捉紧时机调整浮罗交怡岛旅游泡泡计划的标准作业程序，以进行互补。

她今日（11月9日）出席马来西亚交易所与银河-联昌证券国际公司（CGS-CIMB）联办的“投资马来西亚2021系列2”活动时指出，原订11月15日对国际游客开放的浮罗交怡旅游泡泡计划是一项先锋计划，后来出现马新VTL的合作，附带条件是旅客必须在新加坡逗留14天，之后就可以从柔佛入境，甚至是浮罗交怡。

她说，所有国际游客在抵达浮罗交怡后，必须在第5天进行冠病检验，只要居留超过7天，就可以前往马来西亚各地如古晋、沙巴和云顶。

南茜指出，除了11个冠病高风险国家之外，浮罗交怡可谓几乎全面开放，让所有国际游客入境。

“换言之，浮罗交怡本身就是一个隔离岛，旅客受规定在入境后第5天进行冠病检测，由一个委员会监督状况和进展，以及作出措施调整。”

她说，马国仍步步为营，以确保可以继续保持开放，而不是因为疫情严重了又再关闭，因此，马国目前还不会像泰国和印尼般完全免除隔离，但会不断更新高风险国的名单，上述名单也不是最终的名单。

她指出，目前被列入高风险的国家为乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、格鲁吉亚、波黑、苏里南、马提尼克、圣基茨和尼维斯等，除了这些国家的人民依然不能来马，马国几乎是对全球开放。