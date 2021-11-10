世卫期待第二代冠病疫苗包括鼻喷雾式疫苗的面世

（早报讯）目前超过100种不同类型的候选冠病疫苗已进入人体临床试验阶段，世界卫生组织非常期待“第二代”冠病疫苗的面世，除了口服疫苗也包括鼻喷雾式疫苗等。

世卫首席科学家斯瓦米内森（Soumya Swaminathan）周二（9日）在实时互动的世卫社媒频道上表示，第二代冠病疫苗可能比现有疫苗更具优势，因为它们比注射式的疫苗更容易运送，甚至可以让民众自行使用。

斯瓦米内森说，口服疫苗或鼻喷雾式疫苗操作上更方便，一些国家已在采用鼻喷雾式的流感疫苗。

斯瓦米内森透露，目前有129种不同类型的候选冠病疫苗已进入人体临床试验阶段。另外，实验室里还有194种尚未进入临床试验阶段的冠病疫苗。

她说：“这些仍在开发中的疫苗涵盖所有技术范围。我相信其中一些疫苗将证实是非常安全和有效的，另一些则无法过关。”

“我们将能够选择最适合的疫苗。即使不是用于冠病，我们也可以利用这些平台来应对未来的其他疾病。”

世卫仅至今授予7款冠病疫苗紧急使用授权，包括辉瑞-BioNTech、莫德纳、阿斯利康、强生、国药、科兴和刚上上周获批、由印度血清研究所和巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）开发的冠病疫苗。

斯瓦米内森说：“没有任何一种疫苗可以提供100%的保护，从来没有人说疫苗具有100%的保护力。但与零相比，90%的保护是非常好的。”