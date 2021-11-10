美国会骚乱委员会再向10名特朗普助手发传票

（早报讯）美国众议院调查国会骚乱特别委员会周二（9日）向10名特朗普政府时期的白宫高官发出传票。一天前，该委员会已向6名特朗普助手发出传票。

中新社报道，此次传唤的10名前白宫高官包括时任白宫新闻秘书麦克尼、白宫高级顾问米勒、白宫办公厅副主任李代尔（Christopher Liddell）等。这些人必须在本月23日前向特别委员会提交文件，之后必须出席该特别委员会听证会。

特别委员会主席、民主党籍众议员汤普森当天发表声明说，该委员会需要知道1月6日及之前几天白宫内发生的所有事情，需要知道特朗普和他的助手在“试图推翻大选结果”的事件中扮演何种角色。

国会骚乱特别委员会周一已向6名特朗普竞选连任团队核心成员和律师发出传票，包括竞选经理比尔·斯蒂平和前国家安全顾问弗林。据统计，该委员会目前已发出35张传票。

6月30日，美国国会众议院表决通过成立特别委员会，调查国会骚乱事件的“事实、情况和原因”。特朗普及其团队自特别委员会成立以来一直谴责相关调查，并表示要抵制委员会传票。许多共和党议员指责特别委员会人员构成过于党派化。

今年1月6日，在美国国会清点总统大选选举人票时，特朗普的支持者暴力冲击国会，造成至少5人死亡。这起事件是美国国会近200年来遭受的最严重袭击。