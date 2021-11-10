韩国“与冠病共存”仅十天 危重病例数创新高

（早报讯）自韩国政府11月初启动“分阶段恢复日常生活”（即“与冠病共存”）防疫模式以来，危重症患者持续上升。

韩联社报道，截至当地时间周三（10日）零时，韩国新增冠病危重症病例达460起，刷新历史最高纪录。

从9月1日起至11月5日，韩国冠病危重症病例数始终保持在三百多起水平，但11月6日增至411起，并连续五天超过400起。

周三通报的460起危重症病例中，超过82%为60岁以上年长者。

具体来看，六十多岁占比29.57%，七十多岁占28.26，80岁以上占25%。

另外，五十多岁占7.61%，四十多岁占5.65%，二十多岁占0.43%，十多岁占0.22%。

防疫部门认为，宽松的防疫措施导致确诊病例规模扩大，由于高龄人群疫苗接种时间较早，目前保护效果有所降低，加上季节影响，老年人面临的健康风险更高。

韩国总理金富谦在当天的中央灾难安全对策本部会议上表示，重症病例、死亡病例、病毒基本再生数等各项防疫指标的恶化速度均高于预期。

中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱在当天的记者会上说，现有医疗资源在救治危重症患者方面虽然问题不大，但今后的危重症病例增速、未接种疫苗者的确诊规模十分重要。

然而，截至周二下午5时，全国冠病重症床位使用率已达57.2%。在确诊病例较为集中的首都圈，首尔市为71.3%，仁川市为73.4%，京畿道为68.4%。这已接近政府当初提出的暂停恢复日常生活秩序措施并启动“应急计划”的标准，即重症床位使用率达到75%。

高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱警告说，今年冬天的疫情形势将十分严峻，重症患者将继续增加。他表示，政府至今没有制定“应急计划”的标准，并自以为现行医疗系统能够稳定应对疫情。他对此表示遗憾。