马国新增6243冠病确诊 连续3天呈上升趋势

（早报讯）马来西亚今日（11月10日）新增6243起冠病确诊病例，这是单日确诊相隔11天之后重返6000起水平，也是连续3天呈上升趋势。

卫生总监诺希山在社交媒体贴文指出，截至今天中午12时，全国累计252万2498起确诊病例。

根据卫生部今天发布的数据，截至11月9日，录得78起冠病死亡病例，其中19人是送院前死亡，目前全国累计死亡病例达到2万9427起。

吉打的死亡病例最高，通报19起，紧接着是砂拉越13起、雪兰莪12起、吉兰丹和沙巴各8起、霹雳7起、柔佛5起、马六甲和登嘉楼各2起、森美兰和吉隆坡各1起。

彭亨、玻璃市、槟城、纳闽和布城没有人死于冠病。

马国周二的冠病基本传染数（Ro/Rt）上升至0.96。传染数值一旦低于1，意味着疫情受控。

诺希山在推特公布的数据显示，三个州属及联邦直辖区的基本传染数达1.0以上，即布城（1.07）、吉隆坡（1.02）及雪兰莪（1.01）。这显示三个地区的疫情严峻。

森美兰、玻璃市及彭亨均以0.99并列第四，紧接着是吉打及吉兰丹（0.98）、沙巴（0.97）、马六甲（0.96）及槟城（0.90）。

指数低于0.9的依序为柔佛（0.89）、登嘉楼及砂拉越（0.88）、霹雳（0.85）。