马新商理会：恢复陆路连接加速复苏 盼重开长堤第二通道

（早报讯）马来西亚—新加坡商务理事会（MSBC）赞扬马新两国落实疫苗接种者旅游走廊计划（VTL），并希望尽快恢复新柔之间的陆路连接，加速两国之间的经济复苏。

星洲网报道，马新商务理事会今日（11月10日）发文告赞扬马新两国政府听取商界的声音，从11月29日开始通过落实新加坡樟宜机场和吉隆坡国际机场之间的VTL计划恢复马新跨境旅游，让已完成接种疫苗的商务旅客能够往返马国和新加坡。

不过，新加坡和马来西亚将开通的VTL航班，并未惠及每日往返柔佛和新加坡的30万人。

马新商务理事会认为，有必要为每日往返柔佛及新加坡的30万人提供便利，这是因为允许他们到新加坡重新开始工作，不仅对他们各自的生计至关重要，也可以推动柔佛及新加坡的经济活动。

马新商务理事会指出，马新两国因冠病疫情而关闭边境，导致两国的国内经济受损。

该商务理事会也说，有关当局可考虑在有限的时间内允许两国人民跨境，缓解人员流动并重振旅游业，以加速两国的经济复苏。

“因此，马新商务理事会乐见两国政府在考量到柔佛和新加坡的公共卫生情况后，考虑重开新柔长堤和马新第二通道。马新商务理事会强烈促请两国政府加速恢复这2个密切相连邻国之间的陆路连接。”

马新商务理事会马来西亚联合主席聂诺兹鲁说：“马新两国的商业关系对区域具有重大意义，我们正迈向冠病成为地方性流行病的时代，恢复两国的人文交流非常重要。”

马新商务理事会新加坡联合主席叶进国指出，新马两国关系向来密切，重开边境将有助于加快两国在经历冠病疫情冲击后的经济复苏。