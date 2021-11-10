美续禁美企投资中国军方有关企业

（早报讯）美国总统拜登周二表示，将继续禁止美国企业投资中国军方拥有或控制的企业。众议院议长佩洛西曾表示，中国正加强利用美国资本，作为发展及提升国内军事、智能及其他安全设备的资源，认为情况持续将对美国国土及海外美军造成威胁。

香港《南华早报》报道，拜登表示，中国愈来愈多地利用美国资本来获取资源，以推动其军事、情报及其他安全机构发展以及现代化，使中国能继续直接威胁美国本土和海外美军，并认为在情报和其他安全机构支持下，中国军工综合体继续构成异常且特殊的威胁。

拜登表示，如果不被列入黑名单，这些公司将继续利用其在富时等股票指数提供商中其日益增加的权重，来扩大其进入美国资本市场的机会。

这项禁令最初由前总统特朗普于去年11月通过行政命令颁布，并将在今年11月12日之后继续有效。美国投资者被禁止在美国市场上购买这些被列入黑名单的公司的新证券，并将有一年的时间剥离现有的股份。

在特朗普签署的最初行政命令中，中国科技巨头华为和视频监控制造商海康威视被美国国防部列入黑名单。

拜登今年6月曾签署行政命令，修订了禁止投资与中国军方有关联企业和他们的子公司的名单，扩大至国防及监控技术企业，数量也增加至59家，当中包括中芯国际及中海油等，但也删除了一些公司。禁令扩大监控技术公司是为了制裁中国在国内外使用此类技术进行涉嫌侵犯人权的行为。