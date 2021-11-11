中美达成强化气候行动联合宣言

（早报讯）美国和中国周三（10日）在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。

美国气候特使克里和中国气候变化事务特使解振华在苏格兰举行的联合国气候大会上宣布了该框架协议。两人都称这是将峰会推向成功的方式。

中美双方赞赏迄今为止开展的工作，承诺继续共同努力，并与各方一道，加强《巴黎协定》的实施。在共同但有区别的责任和各自能力原则、考虑各国国情的基础上，采取强化的气候行动，有效应对气候危机。双方同意建立“21世纪20年代强化气候行动工作组”，推动两国气候变化合作和多边进程。

解振华通过口译员告诉媒体，该协议将使中国加强其减排目标。他说：“双方将共同努力，并与其他各方合作，以确保第26届联合国气候大会（COP26）取得成功，并促成一个既雄心勃勃又平衡的结果。”

为了达成协议，华盛顿将与北京的一些争端搁置一边，包括中国维吾尔族的待遇等人道主义问题。

克里说：“我们对分歧是诚实的。我们当然知道它们是什么，我们已经阐明了它们。但这不是我在这里的工作。我的工作是成为气候专家，并继续专注于努力推进气候议程。”

联合国秘书长古特雷斯对中美在格拉斯哥会议上就加强气候行动发表的联合声明表示欢迎。他在推文中说：“应对气候危机需要国际协作和团结，这是朝正确方向迈出的重要一步。”