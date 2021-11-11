SpaceX将把四名宇航员送往国际空间站

（早报讯）在经历了一系列的延迟之后，美国太空探索技术公司（SpaceX）将于美国时间周三（10日）晚上发射猎鹰9号火箭，将四名宇航员送往国际空间站，执行代号“Crew-3”任务。

轨道前哨站目前只有一名美国宇航局（NASA）的宇航员在美国分部运作，以欢迎即将到来的机组人员；此前，早先的“Crew-2”任务的宇航员于星期天晚上在墨西哥湾溅落。

“Crew-3”的美国人查里（Raja Chari）、巴伦（Kayla Barron）和马什伯恩（Tom Marshburn）以及德国人毛雷尔（Matthias Maurer）现在定于当地时间周三晚上9时03分（新加坡时间周四早上10时03分）从佛罗里达州肯尼迪航天中心搭乘固定在猎鹰9号火箭上的龙飞船太空舱发射。这艘名为“耐力号”（Endurance）的飞船将于当地时间周四晚上7时10分（新加坡时间周五早上8时10分）与国际空间站对接。

这次飞行最初原定于10月31日，但因天气原因而推迟，另外，其中一名机组人员也出现“轻微医疗问题”。美国宇航局没有说明这名机组人员是谁，但表示与冠病无关。这四人组将在轨道前哨站停留六个月，并进行研究，以帮助为未来的深空探索提供信息，并使地球上的生命受益。

该任务的科学亮点包括一项在没有土壤或其他生长介质的情况下在太空种植植物的实验，以及另一项在微重力条件下建造光纤的实验，先前的研究表明，这种光纤的质量将优于地球上制造的光纤。“Crew-3”宇航员还将进行太空行走，以完成空间站太阳能电池板的升级，并将出席两次旅游任务，包括年底乘坐俄罗斯联盟号飞船的日本游客和定于2022年2月发射的Space-X Axiom机组。