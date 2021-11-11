法国总统马克龙会见美国副总统哈里斯

（早报讯）法国总统马克龙当地时间周三（10日）晚在巴黎会见美国副总统哈里斯。他们讨论了法美关系的相关议题。

马克龙在会见中对哈里斯表示，他数天前与美国总统拜登在意大利罗马举行了富有成果的会谈。他认为法美两国合作对于当前的时代来说很重要。

哈里斯对马克龙表示，她确信美方也有同样的信念，我们正处于新时代的开始，这个时代给我们带来很多挑战，但也带来了很多机遇，当从前美法努力应对挑战和机遇时，两国总是能取得成功。哈里斯还表示希望能够在拜登与马克龙会谈的基础上，继续共同努力推动两国关系发展。

马克龙10月29日在罗马与拜登举行会谈。拜登表示，美国在处理核潜艇合作问题时把法国甩在一边的做法“笨拙”。马克龙表示重建信任需要美方做出实际行动。

舆论普遍认为，哈里斯此次访法是为了巩固拜登与马克龙会谈所取得的共识，进一步设法修补两国关系。

澳大利亚2016年决定由法国军用舰艇制造商“海军集团”建造其潜艇编队来取代其已经长时间服役的潜艇，但随着澳大利亚与美、英达成核潜艇合作协议，澳大利亚不再需要法国建造的常规潜艇，澳大利亚9月取消了与法国的潜艇合同。法国因此一度召回驻美国、驻澳大利亚大使。法国外长勒德里昂此前表示，澳大利亚取消与法国的潜艇合同，转而与美英合作，造成“严重危机”。

哈里斯是于9日抵达法国访问的。她已前往巴斯德研究所访问，与研究冠病病毒的科研人员会面。按照官方安排，她未来数日还将出席巴黎和平论坛、利比亚问题国际会议等活动。