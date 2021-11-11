法国前总统奥朗德为2015年巴黎恐怖袭击案出庭作证

（早报讯）法国前总统奥朗德周三（10日）为2015年巴黎恐怖袭击案出庭作证。他表示会在法庭上回答所有相关问题。

奥朗德当天下午来到巴黎特别重罪法庭，以证人身份为2015年巴黎恐怖袭击案作证。法庭当天严密戒备，奥朗德在多名宪兵簇拥下进入法庭。他在开场声明中表示，他是应恐怖袭击案受害者协会的要求出庭作证的，以解释在袭击案发生时他的总统角色，并证明法国打击恐怖主义的正当性。

在被问及袭击案发生前后的相关情况时，奥朗德说，他当晚并没有前往法兰西体育场观看比赛的计划，但他在得知有德国政要观看比赛后才决定前往体育场。当第一次爆炸声响起时，他很快意识到面临袭击。当第二次爆炸发生后，他对袭击的发生已“毫无疑问”。

奥朗德说，袭击的威胁在体育场外部，而不是体育场内部，所以他指示体育场内的比赛继续进行；他随后离开体育场，部署袭击案的应对。他表示，在袭击案发生后，他做出三项决定：国家进入紧急状态、关闭边境以防止袭击者逃离、设法营救巴塔克兰剧院的人质。奥朗德还说，如果同样的情况再次发生，他会做同样的事情。

在被问及这次袭击是否可以避免时，奥朗德表示，已经尽最大的努力追踪恐怖嫌疑分子，但由于没有能够取得在阻止这次袭击方面起到“决定性作用”的信息，安全部门不知道可能成为袭击目标的地点。

巴黎特别重罪法庭未采纳一些被告的辩护律师就奥朗德出庭作证提出的质疑。法庭指出，袭击案发生时奥朗德是法国总统，不能被认为“对事实不了解”。

2015年巴黎恐怖袭击案于9月8日正式开庭审理。该案的审理备受法国各界关注，预计将持续数月。该案共有20名被告，其中14名被告出庭受审。在所有被告中，现年31岁的阿卜杜勒萨拉姆是唯一未被击毙的袭击者。

2015年11月13日，巴黎发生严重恐怖袭击，造成130人死亡，其中90人死于巴塔克兰剧院。