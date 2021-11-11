韩国“N号房”案两名案犯终审获刑34年和15年

（早报讯）韩国最高法院大法院周四（11月11日）驳回“N号房”事件两名案犯，即现年24岁的文某和20岁姜某的上诉，分别判处有期徒刑34年和15年。

“N号房”事件是指韩国系列网络性犯罪事件。案犯涉嫌炮制性剥削未成年人影像并在通讯软件Telegram上散布。

韩联社报道，大法院第一庭11日驳回文某上诉，维持二审原判。二审同时判处创建N号房的文某身份信息对社会公开、通报10年，限制在儿童青少年机构和残疾人福利设施就业，佩戴定位监控电子脚镣30年。

文某涉嫌于2017年1月至去年初先后1275次唆使、胁迫21名未成年受害者自拍并发送不雅视频、图片，以供其制作和收藏。文某在截至去年1月的一年时间里，在Telegram上开设聊天室，散布3762份性剥削视频。文某还恐吓受害者父母，并胁迫受害者在身上刀刻指定字样，与6名共犯串通唆使未成年人实施性暴力并制作性剥削视频。

大法院第一庭还驳回了“博士房”二号人物姜某的上诉，维持二审原判有期徒刑15年。姜某涉嫌于2019年9月至11月同主犯赵主彬共谋，胁迫包括7名儿童、青少年在内的18人拍摄、制作性剥削视频，以牟利目的在Telegram“博士房”销售、传播，并以违反《儿童青少年性保护法》和组织犯罪团伙等罪名被起诉。

为了躲避搜查，罪犯提前建好多个聊天群，不断新建、解散聊天群，并分别命名为“1号房”、“2号房”等，因此被统称为“N号房”。其中赵博士运营的聊天群最为猖獗，被称为“博士房”。

10月14日，大法院终审判处“N号房”事件主犯赵主彬有期徒刑42年。据悉，姜某和赵主彬因胁迫女性提供自拍裸照，于去年4月被另行起诉。该案件目前正在一审审理，据此预测二人的刑期还将延长。