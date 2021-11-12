COP26即将闭幕 各国争取敲定更具实质成果的新协定

（早报讯）在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会（COP26）将在周五（12日）闭幕，各国代表团正在全力冲刺，以争取敲定一项降低气温升幅的协定，并协助受害最大的发展中国家寻找资金应对气候变化。

联合国秘书长古特雷斯周四在COP26峰会强调，只要各国政府继续向石油、天然气和煤炭项目提供庞大资金，他们就减少碳排放所做的承诺将变得毫无意义。

古特雷斯说：“至今在格拉斯哥所发布的声明令人鼓舞，但这些还是远远不够的。”他说：“当化石燃料行业仍然获得数以万亿美元计的补贴时，所有的承诺只会沦为空话。”

周三发布的COP26协议草案初稿含蓄承认世界各国目前所做承诺不足以避免气候灾难，气候活动家和专家对这份草案的反应褒贬不一。

然而，美国和中国在当天较迟时候发表了一份联合声明，矢言未来10年在五大方面展开合作，包括确立在21世纪20年代减少温室气体排放的相关法规框架与环境标准、将清洁能源转型的社会效益最大化、推动鼓励终端用户行业脱碳和电气化的政策，以共同应对气候危机。

这两个全球最大碳排放国出人意料的宣布，为COP26近200个国家代表团在周五敲定一份更强有力的集体协议带来了希望。

预计一份新的COP26协议草案将在下来十几二十个小时内拟定，“气候融资”或帮助最易受全球变暖引发的洪水、干旱和海平面上升等影响的贫穷国家将是COP26的谈判核心。

担任COP26主席的英国商务、能源与产业战略部长夏尔马说，他看到的最新一份协议草案有“显著进展”，但“我们还没有达到目标”。

夏尔马说：“我希望我们能在今天加紧努力，解决最关键问题，那就是在气候融资方面取得实质性的成果。”

鉴于富裕国家未能兑现它们的12年承诺，即从2020年开始，每年提供1000亿美元（约1357亿新元）帮助发展中国家减排和应对气温上升后果，发展中国家希望从2025年起开始推行更严格的规定，以确保富裕国家兑现承诺。