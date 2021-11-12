默克尔：不接种疫苗者应该反思他们的社会责任

（早报讯）德国总理默克尔说，至今还没有接种冠病疫苗的人必须明白他们对社会负有责任，应避免让其他人感染冠病病毒。目前德国正面临第四波疫情。

默克尔周四（11日）应新西兰总理阿德恩的邀请以视讯方式出席亚太商业峰会时表示，政府在必要时必须采取严厉行动，而从政者的责任就是要向民众道出真相。

最近几周欧洲各国的冠病确诊病例急速攀升，专家担心欧洲的医疗体系将再次不胜负荷，导致这种情况的部分原因是，没有接种疫苗的人还在继续把冠病病毒传播给年长者和免疫力脆弱的人。

默克尔接受微软公司总裁史密斯的访问时说：“我们必须明白的说，我有权接种疫苗，这是一笔巨大的财富，是一项巨大的科技成就。”

“但是，我也有义务为保护整个社会做出贡献。”

统计显示，尽管许多未接种疫苗的年龄群体感染轻微冠病的概率较大，但他们可以把病毒传播给免疫力较弱的年长人士，而这些年长人士即使已经接种疫苗，最终还是可能成为重症患者。

默克尔说，冠病大流行和气候变化面对的挑战是相似的，因为它们都属于指数分布（exponential processes）过程，其严重程度在增长曲线刚开始时很难识别。

默克尔说：“当你一开始看到指数上升时，你就必须立即采取行动，但我们的社会普遍不了解什么是指数分布。”

默克尔说：“这也是我们对气候变化如此不关心的原因——气候变化也呈指数增长，我们必须在数字的增长走势还不明显时就采取行动。”