前财务总监：纳吉掌握一马公司的终极权力

（早报讯）一个马来西亚发展有限公司（IMDB）前财务总监阿兹米说，对于一马公司的决策，马国前首相纳吉掌握了“终极权力”。

《星报》报道，阿兹米（Azmi Tahir）周四（11日）在吉隆坡高等法院作证时说，纳吉的权力符合公司组织章程大纲（M＆A）第117条，即每项重要决定都必须按照首相的指示或获得首相的批准才能执行。

阿兹米在厚达127页的证人陈述书中说：“纳吉在每项决定中都握有最终权力，尤其是涉及投资、财务决策和国家利益的决定。”

阿兹米的证词与其两名前同事——一马公司前首席执行长沙鲁（Shahrol Azral Ibrahim Halmi）和莫哈末哈金（Mohd Hazem Abd Rahman）的证词相呼应。

阿兹米表示，在他担任一马公司财务总监期间，由刘特佐策划的“机密行动”都得到纳吉的批准。

他说：“这些任务都是IMDB最高管理层和董事局成员亲自委派和安排，以确保这些行动和幕后指示得到执行。”

去年7月28日，马国高庭法官纳兹兰裁决纳吉在一马公司子公司SRC案七项罪名全部成立，包括一项滥权罪、三项刑事失信罪和三项洗钱罪，被判处监禁72年及罚款2亿1000万令吉（约6835万新元）。但纳吉提出上诉，上诉庭今年5月完成审讯并将择日宣布判决。除了SRC案之外，纳吉还面临40多项洗钱、滥权和其他主要与1MDB相关罪行的指控。