美国又有三所名校遭炸弹威胁

（早报讯）一系列炸弹威胁促使美国南加州大学、纽约大学和麻省理工学院人员紧急疏散。

据外媒报道，美国南加州大学（USC）周四（11日）下午收到炸弹威胁，导致几座建筑物的人员被疏散，事后证实没有安全问题。据报道，11日下午4时30分刚过，南加州大学向学生、教职员工发出警报，称“Grace Ford Salvatori Hall”、“Sample Hall”和“Wallis Annenberg Hall”正在被疏散。到下午5时，官方称撤离的建筑物是安全的，建筑物已经重新开放。

与此同时，纽约大学和麻省理工学院11日下午也收到炸弹威胁，导致紧急疏散。纽约大学有三座建筑受到威胁；麻省理工学院方面称，该校的格林大楼受到威胁。

警方指出：“虽然过去一周内，全国各地的大学都受到类似的威胁，但警方正在集体行动，非常谨慎幷彻底检查校园。”

上周末，包括康奈尔大学、哥伦比亚大学和布朗大学在内的常春藤盟校校园都收到了炸弹威胁。几个小时后，这些校园被认为是安全的。

耶鲁大学5日也收到炸弹威胁，迫使几座建筑物和附近的企业撤离，但该大学在当天晚些时候恢复了正常运营。

此外，4日，位于俄亥俄州克利夫兰的克利夫兰州立大学收到了炸弹威胁。