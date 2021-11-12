前白宫医生暗示拜登精神状态不适任总统 遭奥巴马怒批

（早报讯）美国共和党众议员、前白宫医生罗尼·杰克逊（Ronny Jackson）透露，在他暗示拜登的精神状态不足以胜任总统一职后，就收到前总统奥巴马的电邮，内容除了表达对他的失望外，还怒批杰克逊此举“背叛”政府信任。

美国《华盛顿观察家》日前报道，曾在前总统小布什、奥巴马和特朗普政府担任白宫医生的杰克逊在一个播客节目中说，就在他发了一条关于拜登最近精神健康状态的推文仅20分钟后，奥巴马给他发了一封“措辞严厉”的电邮。

杰克逊说：“他（奥巴马）简直要把我撕碎了。整整一页都写着他对我有多失望，以及我作为一名医生和一名军官这样攻击拜登是多么有失身份。称这是对他和其政府对我的信任的一种背叛，他对我很失望，等等。”

杰克逊表示，这一事件表明美国媒体和民主党在评判总统时存在双重标准。他认为，尽管特朗普意志坚定，但是特朗普还是被说服去做了认知测试，来回击那些批评者，并称特朗普在测试中正确回答了所有问题。

但当杰克逊对拜登提出同样的要求时，他却遭到了抨击。尽管如此，他表示，拜登还在继续表现出精神和智力衰退的迹象。

现年78岁的拜登是美国历史上就职时年龄最大的总统。

杰克逊说：“我只知道他（拜登）有着与年龄相关的认知衰退。他现在精神状态不太好。他已经78岁了，你能看出来。你不需要成为一名医生就能观察他，他的行为和其他一些东西，只需要看看他拖着脚走路、凝视太空的样子。”

他还说：“我现在可以告诉你们，我100%肯定拜登没有能力胜任这份工作。”

今年3月份，在拜登登上“空军一号”专机舷梯时连续摔倒三次后，杰克逊3月21日发推文称：“我曾在三位总统任期内担任过白宫医生。我知道当总统需要多少体力和脑力。我现在可以告诉你们，拜登对民众隐瞒了自己的健康状况，这是一个严重的危险信号，有点不对劲！”

随后在6月份，他与其他14名共和党议员一起致信拜登，呼吁拜登去做认知测试，并公布测试结果。