阿联酋巴林首次与美国以色列联合海上军演

（早报讯）美国海军周四（11日）宣布，与以色列、阿联酋和巴林10日起在红海展开五天联合军演。这是两个阿拉伯国家与以色列首度公开的军事合作，也是四国首度对外证实进行联合海军演习。

据中通社报道，在美国斡旋下，去年9月，阿联酋、巴林与以色列达成“亚伯拉罕协议”，让彼此外交关系正常化。背后动力是这些国家都对伊朗抱持疑虑，并盼藉此促进经济。

美国“军事”网站报道称，美国第五舰队11日表示，此次演习地点位于红海海域，内容包括在美国海军“波特兰”号船坞运输舰上进行的海上搜索和扣押船只演练。

报道称，这是在阿联酋、巴林与以色列关系正常化一年多后，两国与以色列一起参加联合演习。一名以色列海军军官表示，这是阿联酋、巴林、以色列三国首次共同参加海上演习。上个月，阿联酋派出代表团参加了以色列主办的空军演习。去年，以色列和阿联酋参加了在希腊的一次空中军演。

报道称，这些国家参与演习反映出他们对伊朗的共同担忧。以色列曾指责伊朗试图在公海向以色列的敌人走私武器，还指责伊朗针对与以色列有关的民用船只发动了一系列袭击。以色列还承认加强了在红海的军事存在，以回应伊朗的“挑衅行为”。

美军第五舰队驻扎在波斯湾岛国巴林，任务范围遍及波斯湾、阿曼湾、红海和印度洋部分区域。