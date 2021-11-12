维基解密创始人阿桑奇获准在狱中结婚

（早报讯）英国《太阳报》援引知情人士的消息称，被关在英国监狱中的朱利安·阿桑奇已获得皇家检察署的许可，可以与他的未婚妻斯特拉·莫里斯结婚。

阿桑奇和莫里斯之前起诉了英国司法部长多米尼克·拉布和关押阿桑奇的贝尔马什监狱长，控告二人妨碍他们结婚。

据《太阳报》报道，皇家检察署本周允许二人在监狱围墙内举行婚礼。

据悉，婚礼可能会在12月举行，受邀来宾人数有限，其中包括两名证人。值得注意的是，这对夫妇将自己支付所有费用。由于阿桑奇和莫里斯都是天主教徒，婚礼仪式很可能在监狱的教堂中举行。

这对夫妇自2021年5月以来一直试图举行婚礼，当时莫里斯请求一名监狱牧师主持婚礼。在没有得到回应的情况下，阿桑奇10月7日正式向贝尔马什监狱长办公室申请结婚许可，但依旧没有得到答覆。10月14日，这对夫妇的律师请求贝尔马什监狱的官员允许莫里斯与婚姻登记处工作人员一起探监，最后又石沉大海。

现年49岁的阿桑奇2006年创建“维基解密”网站。2010年，该网站公布了大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象遭到巨大打击，引起轰动和争议。

2010年11月，瑞典检方指控阿桑奇当年8月在瑞典逗留期间涉嫌强奸。身在英国的阿桑奇被英国警方逮捕后否认所有指控。英国最高法院裁定可将他引渡至瑞典。2012年6月，阿桑奇在保释期间进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。

2019年4月，在厄瓜多尔宣布撤销给予阿桑奇的庇护后，英国警方宣布阿桑奇被捕。当年5月，阿桑奇在英国被判入狱50周，罪名是他违反保释条例进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。