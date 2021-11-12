强生公司将分拆为两家公司

（早报讯）强生公司周五（12日）说，它正计划分拆成两家公司，从其大型制药部门拆分其销售创伤胶布和婴儿爽身粉的消费者健康部门。

此举与其他跨国公司采取简化结构的策略相同。当天早些时候，日本东芝公司宣布了类似的计划，而美国通用电气公司周三表示，它将一分为三，以缩减其债务。

强生公司表示，它将把消费者健康业务分离成一个新的上市公司。其他制药商过去也曾将其消费者健康业务从其制药部门分离出来；辉瑞公司曾在2019年将其消费者健康部门与英国制药公司葛兰素史克（GlaxoSmithKline）合并为一家合资企业，而德国默克公司（Merck KGaA）在2018年将其消费者健康部门出售给宝洁公司。

预计将于1月成为强生公司总裁的杜阿托（Joaquin Duato）说：“新的强生公司和新的消费者健康公司将各自能够更有效地分配资源，为患者和消费者提供服务，推动增长并释放巨大的价值。”该公司的目标是在18至24个月内完成计划中的分离，使其股价在敲钟前上涨4%。

强生公司保留了其制药和医疗设备部门，销售其冠病疫苗和治疗癌症的Darzalex等药物。预计这些部门在2021年将产生大约770亿美元（约1042亿新元）的收入。