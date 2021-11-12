卡塔尔将是美国在阿富汗的外交代表

（早报讯）一名美国高级官员告诉路透社，美国和卡塔尔已经同意，卡塔尔将代表美国在阿富汗的外交利益，这是华盛顿和喀布尔在二十年战争后未来可能直接接触的一个重要信号。

卡塔尔将于周五（12日）与美国签署一项安排，承担美国利益的“保护国”角色，以帮助促进华盛顿与阿富汗塔利班政府之间的任何正式沟通。美国目前并不承认塔利班。

包括美国和欧洲国家在内的许多国家都不愿意正式承认塔利班，因为批评者说他们在政治和种族包容性的承诺上出尔反尔，不把妇女和少数民族放在一边。但是随着冬季的到来，许多国家意识到他们需要更多的参与，以防止这个深度贫困的国家陷入人道主义灾难。

美国国务卿布林肯将在周五与卡塔尔外交部长穆罕默德会晤后的新闻发布会上宣布这项协议。根据这项将于12月31日生效的安排，卡塔尔将从其驻阿富汗大使馆抽调一些工作人员组成美国利益部门，并将与美国国务院和美国驻多哈的代表团密切协调。

这名美国官员说，美国还将继续通过卡塔尔首都多哈与塔利班接触，塔利班多年来一直在那里设有政治办事处。该名官员还说，在一项单独的协议中，卡塔尔将继续临时接纳多达8000名申请特殊移民签证（SIV）的处境危险的阿富汗人及其合格的家庭成员。