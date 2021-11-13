荷兰加强冠病防控措施 为期三周

（早报讯）由于近期冠病疫情反弹，荷兰周六（11月13日）起将实施为期三周的冠病防控限制性措施，包括恢复公共场所1.5米社交距离要求等。

荷兰首相吕特周五（12日）在海牙举行的新闻发布会上说，按照新要求，餐馆、酒吧、超市、宠物商店和药店等晚上8时至次日早上6时之间停止营业；服装店、理发店和赌场等晚上6时至次日早上6时之间停止营业。

防控措施还包括：职业和业余体育比赛不允许有现场观众；民众尽量在家上班；每天在家最多只能接待四位客人；家里一人感染病毒，其他家庭成员无论是否接种过疫苗也要隔离等。

荷兰国家公共卫生与环境研究所12日发布的数据显示，该国24小时内新增1万6287起确诊病例，略低于前一天创纪录的1万6364起。过去七天，荷兰日均新增确诊病例为1万3100起，较上一个七天的日均值增长49%。

最新数据显示，荷兰约87.9%的成年人已接种至少一剂冠病疫苗，约84.4%的成年人已完成接种。荷兰将从19日开始为80岁以上老人和一线医护人员接种加强针。

荷兰自9月底宣布解除大部分冠病防控措施以来，该国疫情逐渐反弹。荷兰政府本月2日宣布，自6日起再次实施部分防控措施，包括扩大强制戴口罩的公共场所范围等。但此后疫情进一步加剧，荷兰政府在与疫情专家小组商议后决定加强防控措施。