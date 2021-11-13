美联邦大陪审团以藐视国会罪起诉特朗普前顾问班农

（早报讯）美国联邦大陪审团决定以藐视国会罪名对特朗普政府时期白宫首席战略师班农提出起诉，原因是后者拒绝配合众议院一委员会对国会山骚乱事件的调查，违抗该委员会向其发出的传票。

新华社报道，美国司法部周五（12日）发布公报说，班农当天被联邦大陪审团指控两项藐视国会罪，都与其违抗众议院国会山骚乱事件调查特别委员会的传票有关，一是未出席听证会并作证，二是未提交相关材料。

公报说，如果罪名成立，每项藐视国会罪的刑罚包括最低30天、最高1年有期徒刑和最低100美元（约135新元）、最高1000美元罚款，具体量刑将由法官决定。哥伦比亚特区联邦地方法院尚未确定传讯班农的日期。

国会山骚乱事件调查特别委员会主席、民主党人汤普森和副主席、共和党人切尼当天发表联合声明说，对班农的起诉向忽视或试图阻挠调查的人发出明确信号，该委员会将动用所掌握的一切工具获取所需信息。

该委员会9月23日向班农发出传票，要求他10月7日前以书面形式说明其在国会山骚乱事件当天及前几天与前总统特朗普的接触和联络情况，并于10月14日在委员会的闭门听证会上宣誓作证。

班农的律师10月14日告知该委员会，特朗普认为该委员会索要的材料和传唤的证人受总统行政特权保护，班农遵循特朗普指示，拒绝配合调查。目前，围绕特朗普能否在国会山骚乱事件调查过程中行使行政特权的法律程序仍在进行中。

众议院10月21日表决通过支持指控班农藐视国会的决议，建议司法部以该罪名起诉班农。美国媒体援引早前案例分析认为，与藐视国会罪相关的案件很难胜诉，众议院决议更多是为警示其他调查对象。

6月30日，美国众议院成立特别委员会，调查国会山骚乱事件的“事实、情况和原因”。该委员会迄今已向21名特朗普政府高级官员和外部顾问发出传票。特朗普及其团队一直谴责相关调查，并表示要抵制委员会的传票。

今年1月6日，部分支持时任总统特朗普推翻2020年总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦长达数小时，正在认证大选结果的参众两院联席会议被迫中断。骚乱事件造成包括一名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤。