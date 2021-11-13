白宫拒绝英特尔在中国增加芯片产量的计划

（早报讯）据报道，拜登政府因安全担忧否决了英特尔在中国增产的计划，令这个意在化解美国芯片短缺问题的想法受挫。

彭博社引述要求不具名的知情人士说，全球最大的芯片制造商英特尔此前提议用成都的一家工厂来生产硅晶圆。相关生产本来可能在2022年底前上线，从而帮助缓解全球供应紧张局面。与此同时，该公司一直在寻求联邦政府援助，以增加在美国的研发和生产。

知情人士说，这项计划近几周递交给拜登政府官员，他们对此举表示强烈反对。

这凸显了芯片短缺带来的挑战，这一困局已冲击了科技和汽车行业，导致企业损失大量收入，并迫使工厂工人被强制休假。

美国政府正在竭力解决各种限制，但同时也试图将重要零部件的生产带回美国，而这个目标正是英特尔的中国计划所没有实现的。

英特尔在一份声明中表示，仍对“其他解决方案持开放态度，希望也能帮助我们满足市场对半导体的高需求，这些半导体对创新和经济至关重要。”

“英特尔和拜登政府的共同目标是解决整个行业持续存在的微芯片短缺问题，我们已经与美国政府探讨了许多方法。我们着力于现有半导体制造业务的持续显著扩张，以及我们在美国和欧洲投资数百亿美元建设新晶圆厂的计划。”

在此之际，白宫正在讨论是否限制对中国的某些战略投资。国家安全顾问沙利文此前表示，美国政府正在考虑建立一个境外投资审查机制，并在与盟国就该机制可能的形态进行合作。