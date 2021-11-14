COP26气候大会达成协议 发布《格拉斯哥气候公约》联合公报

（早报讯）为期两周的联合国第26届气候大会周六（13日）晚上圆满落幕，近200个国家达成一份名为《格拉斯哥气候公约》的联合公报。缔约方也批准了建立全球碳市场框架的规则。

原定周五闭幕的联合国气候变化大在超时一天后达成最终协议。大会主席夏尔马在英国时间周六约7时50分（新加坡时间周日凌晨3点50分）敲下槌子，宣布缔约方已通过这份旨在将全球变暖控制在1.5摄氏度以内，实现世界免遭灾难性气候变化的协议。

尽管中国和印度两大世界排放国在达成协议前的最后一刻提出了反对意见，但这份联合公报的最终版本仍然保留了有争议的建议。其中包括关于减少煤炭和化石燃料补贴，以及在明年之前提出新气候目标的条文。

另外，缔约国也在本届气候大会上批准了一项管理《巴黎协定》第六条，全球碳市场的实施细则。该条文涉及缔约国如何利用国际碳交易市场来减少各国碳排放，是国际协定中最复杂最难理解的概念之一。

专家们对大会达成的协议表示谨慎乐观，认为这些措施将维持《巴黎协定》的延伸目标，即把全球变暖限制在工业化前水平的1.5摄氏度。但是，环保人士也批评富国缺乏对发展中国家在资金上的承诺，并指它们在帮助发展中国家脱碳和应对更多极端天气事件的力度不足。