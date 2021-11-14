保加利亚举行总统选举和年内第三次议会选举

（早报讯）保加利亚星期天（14日）同时举行总统选举和年内第三次议会选举，包括现任总统拉德夫在内的23名候选人参与总统竞选，27个政党和政党联盟角逐议会选举。

选举投票于当地时间早上7时开始，将一直持续到当晚8时。总统选举结果预计将于16日之前公布，议会选举结果预计将于18日之前公布。多家机构民调结果显示，拉德夫支持率为45%左右，大幅领先其他候选人；议会选举方面，前执政党保加利亚公民党支持率为24%，居首位。

根据保加利亚宪法，总统由选民直选产生，任期五年，可连任一次。总统候选人需获得半数以上选票且投票率高于50%才可当选，若没有候选人在选举首轮投票中获得半数以上选票或投票率低于50 %，则将举行第二轮投票。保议会实行一院制，每四年举行一次选举，获超过4%选票的政党或政党联盟可进入议会，获议会半数以上议席的政党可单独组阁。

拉德夫出生于1963年，在2016年11月举行的总统选举中获胜，于2017年1月就任保加利亚总统。他的任期将于2022年1月结束。

保加利亚今年4月和7月举行过两次议会选举，但选举出的具备组阁资格的政党或政党联盟均未能成功组阁。拉德夫根据宪法分别于5月和9月宣布解散刚选出的议会，并两次任命看守内阁总理。