夏尔马指中印须为淡化减煤措辞解释 但约翰逊认为目标方向一致

（早报讯）联合国气候变化大会（COP26）主席夏尔马星期天（14日）说，中国和印度需要向发展中国家解释，为什么它们在COP26峰会上推动淡化COP26协议中逐步淘汰燃煤发电条款的措辞。但英国首相约翰逊认为差别不大，目标方向一致。

在英国苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）11月13日闭幕，近200个与会国加时谈判一天后终于达成了一份协议，且有史以来首次明确表述减少使用煤炭的计划。

但印度在中国和其他依赖煤炭的发展中国家的支持下，坚决反对一项呼吁“逐步淘汰”燃煤发电的条款。中国、印度、美国和欧盟的特使在紧急磋商后，最终同意将该条款改为要求各国“逐步减少”使用煤炭。

夏尔马星期天在伦敦唐宁街的记者会上说：“就中国和印度而言，在这个特定的问题上，它们将不得不做出解释。”

不过约翰逊却表示，“作为一个英语使用者，‘逐步减少’（phase down）或‘逐步淘汰’（phase out）的差别不大。”

约翰逊说：“大体上是朝向同一个方向的。”

约翰逊表示，COP26已作出削减燃煤发电的承诺，而个别国家将以实际行动来支持这项承诺。

约翰逊说：“当你把这一切合起来看时，毫无疑问，格拉斯哥气候变化大会已敲响了燃煤发电的丧钟。”