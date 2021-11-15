夏尔马指中印须为淡化减煤措辞解释 但约翰逊认为目标方向一致

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年11月15日 8:30 AM

更新 / 2021年11月15日 8:47 AM

夏尔马指中国和印度须为它们在联合国气候变化大会上推动淡化协议中逐步淘汰燃煤发电条款的措辞进行解释，但约翰逊却表示，作为一个英语使用者，‘逐步减少’（phase down）或‘逐步淘汰’（phase out）的差别不大，并指两者的方向一致。（路透社）
夏尔马指中国和印度须为它们在联合国气候变化大会上推动淡化协议中逐步淘汰燃煤发电条款的措辞进行解释，但约翰逊却表示，作为一个英语使用者，‘逐步减少’（phase down）或‘逐步淘汰’（phase out）的差别不大，并指两者的方向一致。（路透社）

字体大小:

（早报讯）联合国气候变化大会（COP26）主席夏尔马星期天（14日）说，中国和印度需要向发展中国家解释，为什么它们在COP26峰会上推动淡化COP26协议中逐步淘汰燃煤发电条款的措辞。但英国首相约翰逊认为差别不大，目标方向一致。

在英国苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）11月13日闭幕，近200个与会国加时谈判一天后终于达成了一份协议，且有史以来首次明确表述减少使用煤炭的计划。

但印度在中国和其他依赖煤炭的发展中国家的支持下，坚决反对一项呼吁“逐步淘汰”燃煤发电的条款。中国、印度、美国和欧盟的特使在紧急磋商后，最终同意将该条款改为要求各国“逐步减少”使用煤炭。

夏尔马星期天在伦敦唐宁街的记者会上说：“就中国和印度而言，在这个特定的问题上，它们将不得不做出解释。”

不过约翰逊却表示，“作为一个英语使用者，‘逐步减少’（phase down）或‘逐步淘汰’（phase out）的差别不大。”

约翰逊说：“大体上是朝向同一个方向的。”

约翰逊表示，COP26已作出削减燃煤发电的承诺，而个别国家将以实际行动来支持这项承诺。

约翰逊说：“当你把这一切合起来看时，毫无疑问，格拉斯哥气候变化大会已敲响了燃煤发电的丧钟。”

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容