巴西医疗机构：里约两克雅氏病例与食疯牛症病牛肉无关

（早报讯）巴西媒体日前报道，该国权威医疗机构奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会确认，近日在里约热内卢发现的两起散发型克雅氏病病例与食用患疯牛症的病牛的肉无关。

新华社报道，巴西门户网站G1援引克鲁兹基金会文件指出，根据临床和放射学表现，患者被怀疑患有散发型克雅氏病。目前两名患者正在位于里约北部的国家传染病研究所住院隔离。

据悉，一名患者为55岁男性，8月开始出现痴呆和共济失调等症状；另一名患者为59岁女性，症状始于10月，病因仍在调查中。

疯牛症又称牛海绵状脑病，是一种危害牛中枢神经系统的疾病，牛在染上这种病后脑神经会逐渐变成海绵状。随着大脑功能的退化，病牛会神经错乱，行动失控，最终死亡。人类误食此类病牛的肉则可引发克雅氏病，使患者脑部出现海绵状空洞，并出现脑功能退化、记忆丧失和精神错乱等症状，最终可能导致患者死亡。

巴西卫生部表示，散发型克雅氏病没有已知的病因和感染源，也不会在人与人之间传播。与食用病牛肉相关的人类克雅氏病则被称为变异型克雅氏病。圣保罗大学医学院神经病学博士卡瓦尔坎特表示，散发型克雅氏病与变异型克雅氏病的病因不同。

巴西农业、畜牧业与食品供应部9月4日发布公告，确认该国发现两宗非典型性疯牛症病例，分别发生在米纳斯吉拉斯州和马托格罗索州。巴西政府已正式向世界动物卫生组织通报上述病例，相关牧场已被隔离。