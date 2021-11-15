柬埔寨今天起向完成疫苗接种国际游客全面开放

（早报讯）柬埔寨从周一（15日）起向完成冠病疫苗接种的外国游客重新开放边境，且入境后无须隔离。这对陷入陷入停顿的柬埔寨旅游业来说是一大好消息。

2019年到访柬埔寨的外国游客达660万人次，为柬埔寨赚取了将近50亿美元（约67.6亿新元）。去年暴发冠病大流行后，为遏制病毒传播，旅游业被迫喊停，柬埔寨2020年的旅游收入一下子锐减至10亿美元。

柬埔寨在冠病疫苗接种方面成绩骄人。在全国超过1600万人口中，至今有88%已完成接种疫苗。

柬埔寨首相洪森星期天晚上突然宣布，从周一开始，允许所有完成疫苗接种的国际旅客、游客和商人免隔离入境。

该决定推翻了柬埔寨政府之前宣布的重新开放计划，根据原有计划，柬埔寨将从11月30日起，向国际游客开放三个热门海滩胜地，即西哈努克城、高龙岛以及中国开发的度假设施七星海。

世界文化遗产名录吴哥窟建筑群所在的暹粒也提前在明年1月重新开放。

洪森强调，游客必须出示两次冠病病毒检测的阴性报告，第一次检测是在出发前72小时进行，第二次检测是在抵达柬埔寨时进行。

没有接种疫苗的外国人入境后需要隔离14天。

柬埔寨至今累计冠病确诊病例将近12万起，其中绝大部分都是在今年4月后确诊的。