欧美国际航线恢复至七成 亚洲仅两成

（早报讯）英国航空信息公司OAG的数据显示，10月全球整体的国际航线提供的座位数达到2019年的50％的水平，预计12月达到近60％。不过，按目的地来看，北美和欧洲航线将在12月恢复至2019年的七至八成的水平，但亚洲仅为23％，恢复速度明显比较迟缓。

拉动复苏的是美国航线。美国运输安全局（TSA）的统计显示，每日机场通过人数目前为2019年的8成左右，正朝着冠病疫情前的水平复苏。美国自11月8日起，以接种疫苗等为条件，允许此前原则上禁止入境的33国人员在不隔离的情况下入境。美国联博集团的航空领域分析师弗农认为，“年底休假的旅行需求会非常强劲”。

另一方面，以日本为目的地的12月国际航线座位数预计仅为2019年的两成左右。日本航空表示“短期内很难预期会产生明显复苏”。飞往中国和泰国等亚洲各国的12月的国际航线提供座位数预计也仅为2019年的一至两成左右，增加迟缓。

在欧美，随着疫苗普及，边境口岸管理不断放宽。针对已接种欧洲药品管理局（EMA）批准的疫苗的人员，欧盟要求成员国不限制其入境。日本也转向了放宽的方向，但即使已经接种疫苗，仍要求在入境后观察3天。

英国航空信息公司Cirium的全球咨询总监Rob Morris指出，“要恢复航空需求，仅凭一方国家放宽入境限制是不够的，另一方的国家也需要放宽入境后的隔离措施”。如果亚洲航线持续低位运行，有可能影响疫情后的经济正常化。