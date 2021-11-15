白宫降低对习拜会的期望值

（早报讯）美国总统拜登和中国国家主席习近平线上会晤，白宫将期望值设定得很低。

美国之音报道，白宫新闻秘书普萨基表示，定于华盛顿时间周一（11月15日）晚上（新加坡时间16日早上）举行的会晤，将专注于管理美中之间的竞争条件，但不太可能以解决分歧告终。

普萨基在一份声明中说：“两位领导人将讨论负责任地管理两国之间竞争的方式，以及在我们利益一致的情况下合作的方式。”

她说，“在整个会晤过程中，拜登总统将表明美国的意图和优先事项，并明确和坦诚地表达我们对中国的关切。”

美国将中国视为其战略竞争对手，北京则试图扩大其在世界各地的影响力。然而，在会晤之前，双方的言辞都有所缓和。

另一个积极的步骤是，世界上最大的两个二氧化碳排放国美国和中国在苏格兰格拉斯哥举行的COP26气候峰会上出人意料地宣布，他们将共同努力削减排放，并定期召开会议解决气候危机。

哈德逊研究所亚太安全主席克罗宁说：“习近平和拜登总统都希望找到某种稳定，在可能的情况下合作、竞争、甚至在必要的情况下对抗。所有这些都不会停止前进，但我认为，通过奥运会，双方的调门会变得更好。”

尽管如此，香港和维吾尔族少数民族人权问题的分歧可能仍不会解决，还有贸易问题、航行自由问题以及北京在南中国海和台湾海峡的军事集结的问题。

威尔逊中心的基辛格美中关系研究所所长戴博说：“我们可以期待拜登总统说美国仍然遵守‘一个中国’的政策，习近平说美国一直在践踏这个政策。”

“所以，正如我所说，两位领导人都没有改变自己的目标。每个人似乎都在寻找一个公式，可以让对方相信他们自己的行为都是正确的言辞。这不太可能发生。”

在他们会晤之前，两位领导人上周五出席了亚太经合组织（APEC）的虚拟峰会。习近平在会上警告，不要让该地区的紧张局势转变为冷战。

拜登、习近平和亚太经合组织的经济成员领导人结束了他们的虚拟会议，就冠病大流行、经济复苏和缓解气候变化等一系列承诺达成一致。