韩首都圈冠病重症病床使用率超75%

（早报讯）韩国中央应急处置本部周一（15日）表示，截至星期天下午5时，首都圈地区的冠病重症病床使用率增至76.4%，已经超过政府叫停分步恢复日常生活模式的“重症病床使用率高于75%”的标准。但政府将综合考虑各种指标后研究是否暂停恢复日常生活模式。

韩联社报道，在首都圈地区，首尔市重症病床使用率78.6%、仁川市78.5%、京畿道73%。全国重症病床使用率为62.1%。按近4周（10月17日至11月13日）的重症病床使用率来看，全国指标时隔一个月上升13.6个百分点，最近一周的使用率为56%，较前一周上升9.4个百分点。

分地区来看，首都圈从55.9%增至69.5%，非首都圈从20.6%增至34.9%。

中央应急处置本部患者病床管理组组长李昌浚表示，首都圈的重症病床使用率接近80%，但防疫部门将综合考虑各种指标决定是否实施应急计划。防疫部门正在争取各大综合医院的重症病床，并通过将首都圈患者转至忠清道以南地区医院缓解首都圈病床压力，今后也将在全国各地区指定冠病定点救治医院。

应急处置本部社会战略组组长孙映莱表示，从上周的疫情走势来看，以来自老年人群、疗养医院和疗养设施等高危设施等的高龄确诊病例大增，重症病例也随之增加。因此，与其收紧整体的防疫响应措施，不如加大针对老年人群群聚性感染频发的高危设施的防疫力度，同时加快推进加强针接种工作。