德国为何还在冠病疫情中走不出来？

（早报讯）德国已经有三分之二的人口接种了冠病疫苗，但是为什么这一波疫情却仍是如此凶猛？原因出在哪里呢？

在德国，完整冠病疫苗接种的人口比例大约为67%，但是，专家们从一开始就强调，这一施打比例远不足以控制病毒的传播。

德国免疫学学会主席法尔克说："德国人口的疫苗施打率依旧低于75%，再加上缺少人员接触限制，这导致病毒几乎只在未接种疫苗的人群中传播。"

根据罗伯特·科赫研究所公布的数据，目前德国18至59岁未接种冠病疫苗病人住院的发生率比接种疫苗的病人高约4倍。而在60岁以上的人群当中，这一比例大约是6倍。

虽然接种疫苗大大降低了发展成重症甚至死亡的风险，但疫苗并不能完全保护人们免受感染。随着病例数的飙升，接种疫苗的人感染的风险也在上升。

法尔克说，接种过疫苗的人群中可能面对较高感染风险的主要是免疫系统较弱的老年人，特别是在完整接种之后已经过了一段时间，感染风险会有所增加。因此德国目前正在为完整接种已经超过6个月的人群推行加强针。

同今年年初相比，第四波疫情开始之后，德国实施的是较为宽松的疫情管控措施。

大约一年前，政府执行的是更加严格的管控措施，甚至一度采取了封锁措施。例如所有非必要的企业被要求停止营业，实行夜间宵禁，对于家庭团聚进行人数限制等等。这些限制措施再加上疫苗的推广，今年春天德国新冠疫情发病率开始大幅下降。

现在德国采取了更加温和的限制规定，比如，人们只需在乘坐公共交通或者进入商店的时候需要配戴口罩。

造成德国第四波疫情越来越严峻的另一个原因是冬季到来。

德国免疫学学会主席法尔克说："德尔塔变种喜欢较寒冷的季节。（天气寒冷）人们在室内停留的时间也就会变得更长，这同样也更方便了病毒传播。"

德国不是唯一一个疫情重新抬头的国家，包括奥地利、荷兰和比利时在内的欧洲其它国家在这些因素的共同作用下，感染率也在猛增。

免疫学专家法尔克恳请人们在第四波疫情中保持警惕、戴好口罩并在出现相关症状时及时接受病毒检测。但最主要的是，她鼓励未接种者都去接种疫苗。

她说："如果我们不紧急提高疫苗施打率，届时将无法再控制住局面。疫苗是帮助我们走出疫情的最好工具，但现在还是有太多人对疫苗持拒绝态度。"