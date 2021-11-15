佐科希望扩大印尼在国际事务中的角色

（早报讯）印度尼西亚总统佐科在近期的海外行程中取得重要的承诺后，似有意寻求扩大印尼在国际事务中所扮演的角色。

《雅加达邮报》报道，印尼将在12月接棒成为二十国集团（G20）的轮值主席国，在未来一年时间里，印尼将举办150场会议，并定于明年年底在峇厘岛举行年度G20峰会。

另外，印尼还将在2023年担任亚细安的轮值主席国。

该报道指出，一直以来，佐科都把大部分的外交工作分派给他的部长，自己则专注于国内事务，佐科因此受到了不少的批评。

不过，最近佐科频频在国际舞台上亮相，出席了一系列备受瞩目的大型会议，一扫过去给人们留下的印象。

佐科在11月11日的一次演讲中说：“我感觉这次峰会和过去的峰会不同。来到现场的许多领导人都要求和我举行双边会谈。”

佐科进一步说：“许多领导人主动与我接触，无论是在我站着或坐着的时候。他们都是一些大国领导人。”

佐科10月底到罗马出席G20峰会时，在峰会场边与美国、澳大利亚、法国、土耳其、印度和英国等的国家领导人进行了会晤。

佐科说，印尼成为G20和亚细安的轮值主席国后，就可以利用此一战略性地位来推进印尼的国家利益。

佐科说：“印尼是一个拥有悠久历史的大国，我们真心希望能把握这个机会，对世界政策发挥影响力。”