马国首次有条件开放外国游客前往浮罗交怡再到全国各地

（早报讯）马来西亚今天正式让完成接种的外国游客前往浮罗交怡，这些游客入境后进行冠病检测一旦呈阴就不必隔离。这项试行计划一旦效果不错，政府接着将进一步放宽对外国游客的防疫管制，以便振兴饱受疫情冲击的旅游业并拉抬马国的经济表现。

这项国际旅游泡泡试行计划为期三个月。这是马国去年3月18日实施行动管制令并全面管制出入境后，20个月来首次允许外国游客入境。

据国家安全理事会今天公布的最新标准作业程序，外国游客登岛后，最少必须在岛上逗留三天，最长七天。这些游客在离开浮罗交怡的72小时前必须检测冠病，结果呈阴即可离境，或以空路或海路继续前往马国所有地区自由行（除了实施“加强版行动管制令”的地区）。

浮罗交怡国际机场原本有往来国外其他城市的航班。但根据国安会，政府暂时只开放外国游客从吉隆坡或槟城的国际机场入境，暂时尚未开放外国商业航班直飞浮罗交怡。因此所有外国游客暂时都必须先飞到吉隆坡或槟城，再转机往浮罗交怡。

浮罗交怡发展机构（LADA）首席执行员纳沙鲁丁指出，这项国际旅游泡泡试点项目启动后，预计至年底将迎来约5000名各国游客，为当地旅游业带来2440万令吉（约792万新元）收益。

马国成年人口疫苗接种率达标后，当局9月16日开放各州民众进入浮罗交怡。两个月来登岛的国内游客达24万零361人，消费额达2.4亿令吉。