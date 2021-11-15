美财长称正考虑降低特朗普针对中国实施的关税

（早报讯）据哥伦比亚广播公司14日消息，美国财政部长耶伦表示，美国愿意审议幷考虑降低前任总统特朗普此前针对中国实施的关税。

耶伦在接受哥伦比亚广播公司采访时表示：“正如美国贸易代表戴琪所言，我们再次研究了与中国贸易协议的第一阶段，确实会对降低关税进行考虑。”

俄罗斯卫星通讯社称，特朗普政府此前对钢铁、铝和一系列商品征收了不同关税，此举对美国消费市场造成通胀压力。这些关税每年影响美国的进口总额超过4000亿美元，或使消费者损失超过500亿美元。

美国拜登政府上台后，依然延续着特朗普政府时期对华加征的关税。自贸易争端爆发以来，美国民众已额外承担900多亿美元的关税成本。约30个有影响力的美国商业团体曾于8月写信敦促拜登政府削减对华商品加征的关税，称关税增加美国民众和企业负担，拖累美国经济增长。

美国消费技术协会主席夏皮罗发表声明说，拜登政府应当结束这些伤害美国企业和消费者的关税。

有分析认为，美国企业呼吁白宫取消对华加征关税的重要原因之一，就是这提高了企业的生产和经营成本。加征关税非但没有削弱中国的出口以及在全球价值链中的地位，反而让美国的企业和消费者付出沉重代价。美国对中国商品的需求依然保持增长，而中国自美进口有所下降，从而使得中国对美顺差不降反增。