中方：美方涉台问题表述已走样走味倒退

（早报讯）据报道，上周，美国国务卿布林肯接受采访时称，根据所谓“与台湾关系法”，美国对确保台湾有自卫能力作出过承诺，布林肯在日前并发推特称，美国关注台海和平稳定。中国外交部发言人赵立坚15日主持例行记者会时作出回应。

赵立坚说，对美方的错误言行表示坚决反对，第一，美方40多年来在台湾问题上的表述已经走样、走味、倒退，背离了中美建交时美方与中方达成的共识。美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报，这是中美两国的重要政治共识，也是中美关系的政治基础。所谓“与台湾关系法”也好，所谓“对台六项保证”也罢，他们纯粹是美国国内一些势力炮制出来的，都与中美三个联合公报背道而驰，实质上是将美国国内法凌驾于国际义务之上，是非法、无效的。

第二，一段时间以来，民进党当局和“台独”分裂势力推行“去中国化”，搞“一中一台”“两个中国”，勾连外部势力大搞谋“独”挑衅活动，这是台海和平稳定的最大威胁，也是当前台海局势紧张的根源。中国统一是不可阻挡的历史潮流。坚持一中原则也是国际社会普遍共识，一切为“台独”撑腰打气的行径，都是对中国内政的干涉，都不利于维护台海和平与稳定。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理台湾问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。