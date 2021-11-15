欧洲2019年空气污染致死人数逾30万

（早报讯）欧洲环境署11月15日发布的最新报告指出，空气微粒污染2019年在欧盟27国导致超过30万人过早死亡，这个数字已经是30年来最低，显示欧盟持续改善空气质量取得效果。

据法国广播电台报道，报告指出，这个数字令人担忧，但已经在一年内下降了10%。如果欧盟27国遵守世界卫生组织的空气质量标准，至少可以让欧盟因空气污染引发的死亡人数减半。

欧洲环境署指出，死于空气微粒污染人数下降的主要原因，不仅得益于良好的天气条件，更是各国持续改善空气质量的结果。

空气污染致死人数具体数字如下，2019年德国5万3800人死亡，意大利4万9900人，法国2万9800人。

此外，在欧盟空气污染物质如臭氧导致死亡率下降13%，而主要由汽车和火电厂排放的二氧化碳导致死亡人数下降约1/4。

报告指出，空气污染是引发心脏病和中风死亡的主要原因，其次是肺病和肺癌。而且空气污染会阻碍儿童肺部发育，导致呼吸道感染加重，引发哮喘病等。

欧洲环境署警告，虽然欧盟空气污染有所下降，但是不少欧盟国家空气污染超过欧盟和世卫组织规定健康标准。

报告还指出，空气污染在世界上导致700万人过早死亡，接近因营养不良导致过早死亡的人数。