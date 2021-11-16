德法领导人为难民和乌克兰问题与白俄首脑通话

（早报讯）德国看守政府总理默克尔周一（15日）与白罗斯总统卢卡申科罕见通电话，双方讨论了白罗斯与欧盟国家边境的难民问题。在此同时，欧盟已同意将就难民问题对白罗斯采取进一步的制裁行动。

德国政府发言人发表声明说，默克尔在通话中谈到了白罗斯和欧盟边界的困难局面，尤其是在那里的难民和移民需要人道援助。该发言人说，双方同意继续就解决边境难民问题保持对话。

另据白罗斯媒体，这是自去年白罗斯总统选举以来卢卡申科首次与西方国家领导人通电话。双方通话时间约为50分钟，讨论了解决边境难民问题的方法和前景，并就向难民提供人道援助交换意见。

同日，法国总统马克龙也和俄罗斯总统普京通电话。

俄罗斯近期在乌克兰边境集结军队，马克龙在通话中对乌克兰边境的局势表达高度关注。

马克龙向普京表明，北约随时准备捍卫乌克兰的主权。

就白罗斯与欧盟国家边境难民危机，普京表示，波兰边防军人对待难民的态度过于强硬。他与卢卡申科就边境难民危机进行了沟通，认为欧盟应与白罗斯直接就难民问题进行讨论。

俄法领导人在通话中对乌克兰内部冲突的解决一直没有进展感到不满意。普京说，美国与其盟国在黑海举行大规模军演“具有挑衅性”，此举加剧了俄罗斯与北约之间的紧张关系。

11月14日，白罗斯外长马克伊同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话，介绍了白方为减少边境难民所采取的措施等，表示白方希望尽快解决难民危机。

今年8月以来，为进入德国等西欧国家，越来越多来自中东的难民取道白罗斯进入欧盟成员国波兰和立陶宛，波立两国边境管控压力随之加大。波兰、立陶宛及欧盟将当前难民危机归咎于白罗斯，但白方表示是西方制裁导致其无力控制难民潮。