德尔塔变种毒株仍为疫情主导 但科学家对其子变体甚为担忧

（早报讯）如今肆虐全球的冠病病毒几乎全属德尔塔变种毒株。而现有的冠病疫苗至今仍可为接种疫苗者提供足够的保护，有助避免重症病例或死亡病例。不过，科学家依然不敢掉以轻心。

世界卫生组织在2020年12月首次在印度发现的德尔塔变种毒株，是至今最令人担忧的严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病原始毒株）变种毒株。

世卫组织将德尔塔变种毒株列为“须关切病毒”。所谓须关切病毒是指传染力更强、会导致更严重病情或降低冠病疫苗保护和疗法的有效性的冠病病毒。

世界组织指出，向公共数据库报告的所有冠病病毒基因组序列中，99.5%属于德尔塔变种毒株；在大多数国家出现的冠病确诊病例中，感染德尔塔变种毒株的数量远超过其他变种毒株。

鉴于德尔塔变种毒株在全球疫情占了主导地位，许多疫苗专家现在认为，所有未来的冠病变种毒株都将会是德尔塔变种毒株的分支。

其中一个引人注意的德尔塔子变体就是AY.4.2。目前，大部分AY.4.2确诊病例主要集中在英国，约占测序病毒样本的10%。

AY.4.2的刺突蛋白携带了两个额外的突变，刺突蛋白是冠病病毒进入人体细胞的关键。科学家仍在研究其刺突蛋白携带的两个额外突变是否为AY.4.2带来什么好处。

英国卫生安全局现已将AY.4.2指定为“受调查变种”（Variant Under Investigation）。该机构说，初步分析表明，与德尔塔变种毒株相比，AY.4.2并不会显著削弱冠病疫苗的有效性，但一些证据表明，它的传染力可能比德尔塔变种毒株略强一些。

世卫组织的数据显示，AY.4.2现已传播到至少42个国家，包括美国。