韩政府：当前疫情无须启动应急计划

（早报讯）韩国政府表示，医疗体系尚有余力，不需要启动应急计划。

韩联社报道，韩国中央防疫对策本部周二（16日）通报，截至当天零时，韩国较前一天零时新增冠病确诊比病例2125起，累计确诊39万9591起。

单日新增病例较前一天多119起，已连续七天超过2000起。通常周末检测量较少的影响会持续到周初，但新增病例创下近7周来的周一最高纪录。加上危重症病例有增无减，恐将给医疗系统造成负担。

韩国中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱周二在例行记者会上说，欧洲等国家进入恢复日常模式后引发大规模流行，但韩国并未达到这种程度，尚无需采取应急措施。不同于海外的爆发式蔓延，韩国的日增冠病确诊病例保持在2000起左右，未达到预想危机版本的5000～7000起。

孙映莱表示，近期危重病例增多，主要是因为60岁以上的高龄层和特定设施内感染冠病有所增加，该年龄段确诊病例占比从一个月前的17%～18%增加到上周的35%～36%。防疫部门正在采取接种疫苗追加剂、疗养医院限制探望、加强从业人员管控等措施，以降低危重症患者数量。

孙映莱还表示，在医疗体系方面，首都圈加护病房的使用率虽有上升，但尚可转院至其他地区，准重症和重症患者病房也在不断扩充，据此判断目前无需启动应急计划。

韩国于11月1日开启分三阶段“恢复日常生活”的防疫模式，并将在各阶段措施实施4周后进行为期两周的综合指标评估，据此决定是否进入下一阶段，或者延长现阶段措施甚至启动应急防疫措施。